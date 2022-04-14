Planet Finance (AQUA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Planet Finance (AQUA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Planet Finance (AQUA) Information Planet is a decentralized financial protocol consisting of different planets, each their own application, designed to enable anyone to freely activate their capital. Planet enables access to open, decentralized financial services. AQUA is the governance token for Planet. It has an absolute max supply of 100,000 AQUA. Roughly half of all protocol fees earned are used to buy & burn AQUA. Officiel hjemmeside: https://app.planet.finance/ Hvidbog: https://docs.planet.finance

Planet Finance (AQUA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Planet Finance (AQUA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 180.38K Samlet udbud $ 96.54K Cirkulerende forsyning $ 89.50K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 194.58K Alle tiders Høj: $ 2,302.82 Alle tiders Lav: $ 1.2 Nuværende pris: $ 2.02

Planet Finance (AQUA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Planet Finance (AQUA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AQUA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AQUA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

