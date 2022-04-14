PixelRealm (NFTB) Tokenomics Få vigtig indsigt i PixelRealm (NFTB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PixelRealm (NFTB) Information NFTb is an NFT Marketplace built for speed and affordability on the Binance Smart Chain (BSC) and expanding to multi-chain support with subsequent product updates. Users anywhere around the world can join the platform and create, sell and trade digital art at a fraction of the cost of other platforms. Officiel hjemmeside: https://nftb.io/ Køb NFTB nu!

PixelRealm (NFTB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PixelRealm (NFTB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 241.02K $ 241.02K $ 241.02K Samlet udbud $ 726.28M $ 726.28M $ 726.28M Cirkulerende forsyning $ 706.21M $ 706.21M $ 706.21M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 247.87K $ 247.87K $ 247.87K Alle tiders Høj: $ 0.62758 $ 0.62758 $ 0.62758 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00034128 $ 0.00034128 $ 0.00034128 Få mere at vide om PixelRealm (NFTB) pris

PixelRealm (NFTB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PixelRealm (NFTB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NFTB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NFTB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NFTB's tokenomics, kan du udforske NFTB tokens live-pris!

