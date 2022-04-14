Pitty the Pitbull (PITTY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Pitty the Pitbull (PITTY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Pitty the Pitbull (PITTY) Information The Bored $PITTY Kennel Club is an innovative project on the Solana blockchain, blending the power of community-driven engagement with cutting-edge technology. At its core, this 5000-piece NFT collection fosters a strong and inclusive community while offering tangible benefits through its $PITTY token ecosystem. Central to our utility is the PITTbull trading bot, a dynamic tool designed to maximize returns for our holders. This bot leverages advanced algorithms to enhance trading efficiency and profitability, creating passive income opportunities. By combining unique NFTs, a robust community, and groundbreaking trading technology, we aim to revolutionize the Solana ecosystem and offer lasting value to our supporters. Officiel hjemmeside: https://www.boredpitty.com Køb PITTY nu!

Pitty the Pitbull (PITTY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Pitty the Pitbull (PITTY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.66K $ 10.66K $ 10.66K Samlet udbud $ 999.82M $ 999.82M $ 999.82M Cirkulerende forsyning $ 999.82M $ 999.82M $ 999.82M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 10.66K $ 10.66K $ 10.66K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Pitty the Pitbull (PITTY) pris

Pitty the Pitbull (PITTY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Pitty the Pitbull (PITTY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PITTY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PITTY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PITTY's tokenomics, kan du udforske PITTY tokens live-pris!

