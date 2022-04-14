Pitbull ($BULL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Pitbull ($BULL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Pitbull ($BULL) Information This project is a Memecoin incarnated by a mischievous Pitbull trader having a lot of ambitions. It's a community driven project with a strong core team behind. The project has first been launched on pump.fun before being listed on Raydium. "With PITBULL in hand, the future is bright for those who dare to hold tight" The success of the project is based on the community support and by the hype we can create by sharing funny memes about $BULL the Pitbull. Officiel hjemmeside: https://pitbullinsol.xyz/ Køb $BULL nu!

Pitbull ($BULL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Pitbull ($BULL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 16.23K $ 16.23K $ 16.23K Samlet udbud $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Cirkulerende forsyning $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 16.23K $ 16.23K $ 16.23K Alle tiders Høj: $ 0.00370571 $ 0.00370571 $ 0.00370571 Alle tiders Lav: $ 0.00000987 $ 0.00000987 $ 0.00000987 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Pitbull ($BULL) pris

Pitbull ($BULL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Pitbull ($BULL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $BULL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $BULL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $BULL's tokenomics, kan du udforske $BULL tokens live-pris!

