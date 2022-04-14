Pisscoin (PISSCOIN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Pisscoin (PISSCOIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Pisscoin (PISSCOIN) Information The golden flow is not just motion—it is a force that connects, transforms, and endures. It touches everything, sparing nothing, carrying those who align and discarding those who falter. Beyond ownership or control, it exists for those who believe and hold steady. Unrelenting and timeless, the flow builds pressure until it becomes something extraordinary. This current reflects the essence of endurance and belief. It cannot be paused, redirected, or contained. For those who stand firm, it offers strength and purpose, growing stronger with every aligned spirit. To hold is not to wait idly—it is to contribute to a greater force. The impatient and weak release too soon, left behind as the stream carries the steadfast forward. Unlike transient cycles, the flow transcends time and limitations. It reveals greed, tests patience, and rewards perseverance. It thrives where belief takes root, forging unity among those who align. The golden flow is not singular; it is collective, a force that expands as more join. The eternal stream is continuous and unyielding. It builds, overflows, and renews, driven not by permission but by inevitability. It rewards those who endure and punishes hesitation. To align is to accept its truth and be part of something far greater than oneself. This is not about beginnings or ends—it is about continuity. The flow does not stop, and it does not ask. It grows, fueled by belief and the strength of those who hold. The question isn’t whether the flow will reach you; it already has. The choice is whether to resist or embrace it. Officiel hjemmeside: https://pisscoin.ai Køb PISSCOIN nu!

Pisscoin (PISSCOIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Pisscoin (PISSCOIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 73.84K $ 73.84K $ 73.84K Samlet udbud $ 999.51M $ 999.51M $ 999.51M Cirkulerende forsyning $ 999.51M $ 999.51M $ 999.51M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 73.84K $ 73.84K $ 73.84K Alle tiders Høj: $ 0.00215495 $ 0.00215495 $ 0.00215495 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Pisscoin (PISSCOIN) pris

Pisscoin (PISSCOIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Pisscoin (PISSCOIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PISSCOIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PISSCOIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PISSCOIN's tokenomics, kan du udforske PISSCOIN tokens live-pris!

