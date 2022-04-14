Pipo (PIPO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Pipo (PIPO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Pipo (PIPO) Information $PIPO is the next big contender in the meme coin arena, built on the Solana blockchain. It’s not just another meme token – $pipo aims to establish "hippopotamus hegemony" in the crypto world, challenging the current dominance of dog-themed coins. Our mission is to build a resilient, thriving community that believes in the power of unity and market balance. With $pipo, you're not just buying a token; you're joining a movement. Simple to buy, easy to hold, and backed by a proactive community, $pipo is set to dominate the memecoin space. Join us on our journey to the top! Officiel hjemmeside: https://pipo.meme/ Køb PIPO nu!

Pipo (PIPO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Pipo (PIPO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 11.31K $ 11.31K $ 11.31K Samlet udbud $ 998.04M $ 998.04M $ 998.04M Cirkulerende forsyning $ 998.04M $ 998.04M $ 998.04M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 11.31K $ 11.31K $ 11.31K Alle tiders Høj: $ 0.00171106 $ 0.00171106 $ 0.00171106 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Pipo (PIPO) pris

Pipo (PIPO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Pipo (PIPO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PIPO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PIPO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PIPO's tokenomics, kan du udforske PIPO tokens live-pris!

PIPO Prisprediktion Vil du vide, hvor PIPO måske er på vej hen? Vores PIPO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

