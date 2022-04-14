PIPE (PIPE) Tokenomics Få vigtig indsigt i PIPE (PIPE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PIPE (PIPE) Information PIPE is a community-driven memecoin launched on the Solana blockchain, designed to honor the Pi community and promote the Pi narrative globally. With a total supply of 1 billion tokens and a fair launch on Pump.fun, PIPE aims to secure Tier 1 exchange listings and position itself among the top 500 tokens by market capitalization. Memecoins have become a significant phenomenon in the cryptocurrency landscape, blending internet culture with blockchain technology. PIPE seeks to build upon this trend by creating a token that not only entertains but also pays tribute to the Pi community, fostering a sense of unity and shared purpose. Officiel hjemmeside: https://www.pipethepioneer.vip/ Hvidbog: https://pipe-on-sol.gitbook.io/pipe-on-sol Køb PIPE nu!

PIPE (PIPE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PIPE (PIPE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 19.18K $ 19.18K $ 19.18K Samlet udbud $ 995.72M $ 995.72M $ 995.72M Cirkulerende forsyning $ 995.72M $ 995.72M $ 995.72M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 19.18K $ 19.18K $ 19.18K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om PIPE (PIPE) pris

PIPE (PIPE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PIPE (PIPE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PIPE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PIPE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PIPE's tokenomics, kan du udforske PIPE tokens live-pris!

PIPE Prisprediktion Vil du vide, hvor PIPE måske er på vej hen? Vores PIPE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PIPE Tokens prisprediktion nu!

