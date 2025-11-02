UdvekslingDEX+
Den direkte Pinto Coin pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid PINTO til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk PINTO prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Pinto Coin pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid PINTO til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk PINTO prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om PINTO

PINTO Prisinfo

Hvad er PINTO

PINTO Officiel hjemmeside

PINTO Tokenomics

PINTO Prisprognose

USD
Pinto Coin (PINTO) Live prisdiagram
Pinto Coin (PINTO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-8.10%

-8.10%

Pinto Coin (PINTO) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har PINTO handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PINTOs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, PINTO har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og -8.10% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Pinto Coin (PINTO) Markedsinformation

$ 76.16K
$ 76.16K$ 76.16K

--
----

$ 76.16K
$ 76.16K$ 76.16K

999.99M
999.99M 999.99M

999,991,266.916245
999,991,266.916245 999,991,266.916245

Den nuværende markedsværdi på Pinto Coin er $ 76.16K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PINTO er 999.99M, med et samlet udbud på 999991266.916245. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 76.16K.

Pinto Coin (PINTO) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Pinto Coin til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Pinto Coin til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Pinto Coin til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Pinto Coin til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0--
30 dage$ 0-60.42%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er Pinto Coin (PINTO)

$PINTO is positioning itself as Africa’s leading token, powered by the cultural reach of FatboyAnimations, one of the continent’s most influential digital creators, with over 2M followers on TikTok and 800K on Instagram. Built on Solana, $PINTO blends internet humor, community participation, and accessible tools to engage and reward a new generation of African users entering Web3. With a mission rooted in culture and real-world impact, the project also channels part of its momentum toward charitable initiatives that support local communities. Led by a founder featured in Forbes, CNN, BBC, and Meta, $PINTO represents a new kind of Web3 movement, where memes meet meaning.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Pinto Coin (PINTO) Ressource

Officiel hjemmeside

Pinto Coin Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Pinto Coin (PINTO) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Pinto Coin (PINTO) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Pinto Coin.

Tjek Pinto Coin prisprediktion nu!

PINTO til lokale valutaer

Pinto Coin (PINTO) Tokenomics

At forstå tokenomics for Pinto Coin (PINTO) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om PINTO Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Pinto Coin (PINTO)

Hvor meget er Pinto Coin (PINTO) værd i dag?
Den direkte PINTO pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle PINTO til USD pris?
Den aktuelle pris på PINTOtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Pinto Coin?
Markedsværdien for PINTO er $ 76.16K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af PINTO?
Den cirkulerende forsyning af PINTO er 999.99M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på PINTO?
PINTO opnåede en ATH-pris på 0 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på PINTO?
PINTO så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for PINTO?
Direkte 24-timers handelsvolumen for PINTO er -- USD.
Bliver PINTO højere i år?
PINTO kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se PINTO prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

