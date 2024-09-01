Pino TRX (PINO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Pino TRX (PINO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Pino TRX (PINO) Information Pino TRX is a community based token on Tron blockchain. It is launched via fair launch on SunPump. This token will provide a utility - OTC-market mini-app for telegram, which will allow users to trade memecoins right on Telegram outside of DEXes. This app will help users to not affect the price of the token while trading. Main idea of the project is to unite all memecoins on Tron blockchain under one platform for trading and exchange Officiel hjemmeside: https://pino-trx.com/ Hvidbog: https://pino-trx.com/wp-content/uploads/2024/09/Pino-OTC.pdf Køb PINO nu!

Pino TRX (PINO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Pino TRX (PINO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 74.50K $ 74.50K $ 74.50K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 74.50K $ 74.50K $ 74.50K Alle tiders Høj: $ 0.00190556 $ 0.00190556 $ 0.00190556 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Pino TRX (PINO) pris

Pino TRX (PINO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Pino TRX (PINO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PINO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PINO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PINO's tokenomics, kan du udforske PINO tokens live-pris!

PINO Prisprediktion Vil du vide, hvor PINO måske er på vej hen? Vores PINO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PINO Tokens prisprediktion nu!

