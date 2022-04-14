Pinky the Pineapple (PINKY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Pinky the Pineapple (PINKY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Pinky the Pineapple (PINKY) Information Pinky the Pineapple is our meme-based cryptocurrency project built on Solana. It features "Pinky," a quirky pineapple character, as its mascot, and embraces humor and community-driven content as core elements of its brand. We aim to engage a global audience through social media-driven virality and grassroots marketing. Key Details: Token Name: Pinky the Pineapple Symbol: PINKY Total Supply: 1000000000 Contract Address: BkvnWerVaa6NYvPAdeX5kBsGhCRjDnUUutAa5KbUvJwJ Blockchain Network: Solana Core Utility: Primarily community-driven, focused on meme culture and online engagement. Community Engagement: Social media campaigns, future NFT collectibles, and interactive events designed to promote a strong, decentralized community. The Pinky the Pineapple project is designed with light-hearted fun at its center, but it maintains transparency and aims to develop a lasting ecosystem that in the future will reward its supporters through unique token utilities, staking opportunities, and NFT interactions. Despite its meme coin origins, the project plans for sustainable growth through continuous community involvement and partnerships. Officiel hjemmeside: https://pinkythepineapple.com/ Køb PINKY nu!

Pinky the Pineapple (PINKY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Pinky the Pineapple (PINKY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 16.48K $ 16.48K $ 16.48K Samlet udbud $ 999.19M $ 999.19M $ 999.19M Cirkulerende forsyning $ 999.19M $ 999.19M $ 999.19M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 16.48K $ 16.48K $ 16.48K Alle tiders Høj: $ 0.00249627 $ 0.00249627 $ 0.00249627 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Pinky the Pineapple (PINKY) pris

Pinky the Pineapple (PINKY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Pinky the Pineapple (PINKY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PINKY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PINKY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PINKY's tokenomics, kan du udforske PINKY tokens live-pris!

