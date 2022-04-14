Ping Dog (PING) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ping Dog (PING), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Ping Dog (PING) Information A cute little dog on the solana blockchain $ping Welcome to my world! I’m a cute little dog with soft pink fur and a heart full of excitement. My tail is always wagging with happiness, but don't let the cuteness fool you, i've got a fierce side too! Whether you're here for fun, or something a little wilder, I'm your loyal companion in the brightest universe you've ever seen. Your support and the way you’ve embraced my third child means the world to me. The vision is clear, and the ambition is limitless! Thank you for an incredible first week of Ping - this is just the beginning, with so much more to come! Officiel hjemmeside: https://ping.meme/ Køb PING nu!

Ping Dog (PING) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ping Dog (PING), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.86K $ 8.86K $ 8.86K Samlet udbud $ 999.43M $ 999.43M $ 999.43M Cirkulerende forsyning $ 999.43M $ 999.43M $ 999.43M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.86K $ 8.86K $ 8.86K Alle tiders Høj: $ 0.00572043 $ 0.00572043 $ 0.00572043 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Ping Dog (PING) pris

Ping Dog (PING) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ping Dog (PING) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PING tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PING tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PING's tokenomics, kan du udforske PING tokens live-pris!

