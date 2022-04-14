PinEye (PINEYE) Tokenomics Få vigtig indsigt i PinEye (PINEYE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PinEye (PINEYE) Information PinEye is a platform with an Ecosystem to empower individuals by helping them discover and unlock their full potential. PinEye word got derived from Pineal Gland known as third-eye. One of the major Chakra in human bodies. Concept of that, comes from being enrich in both aspects of humans life, Financial & Mindset. Therefore PinEye aims to create an All-in-One ecosystem combination of Gaming, Social Trading, Academy (Learn To Earn) , Staking, NFT, Web.3 and Charity. To achieve the biggest interactive community in the PinEye School of Life. Officiel hjemmeside: https://pineye.io Hvidbog: https://whitepaper.pineye.io/whitepaper Køb PINEYE nu!

PinEye (PINEYE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PinEye (PINEYE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 31.89K $ 31.89K $ 31.89K Samlet udbud $ 925.00M $ 925.00M $ 925.00M Cirkulerende forsyning $ 300.51M $ 300.51M $ 300.51M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 98.15K $ 98.15K $ 98.15K Alle tiders Høj: $ 0.0231311 $ 0.0231311 $ 0.0231311 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.0001061 $ 0.0001061 $ 0.0001061 Få mere at vide om PinEye (PINEYE) pris

PinEye (PINEYE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PinEye (PINEYE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PINEYE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PINEYE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PINEYE's tokenomics, kan du udforske PINEYE tokens live-pris!

PINEYE Prisprediktion Vil du vide, hvor PINEYE måske er på vej hen? Vores PINEYE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PINEYE Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!