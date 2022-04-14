PIM PIMLING (PIM) Tokenomics Få vigtig indsigt i PIM PIMLING (PIM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PIM PIMLING (PIM) Information Pim is the eternally optimistic and cheerful character from Smiling Friends Inc., where he works alongside his best friend Charlie to spread happiness throughout the world. Known for his pink appearance, infectious positivity, and unwavering kindness, Pim has become a beloved icon of joy in the crypto space. In the show, Pim revolves around the surreal misadventures of a small charity and its four employees dedicated to spreading happiness. Officiel hjemmeside: https://pimpimling.wtf/ Køb PIM nu!

Markedsværdi: $ 19.23K
Samlet udbud $ 746.74M
Cirkulerende forsyning $ 746.74M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 19.23K
Alle tiders Høj: $ 0.00384742
Alle tiders Lav: $ 0
Nuværende pris: $ 0

PIM PIMLING (PIM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PIM PIMLING (PIM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PIM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PIM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PIM's tokenomics, kan du udforske PIM tokens live-pris!

