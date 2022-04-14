Pike Finance (P) Tokenomics Få vigtig indsigt i Pike Finance (P), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Pike Finance (P) Information Pike is a cross-chain lending market with no bridge and wrapped tokens risks. Pike allows users to access native liquidity across any chain. Its modular design improves security and capital efficiency, offering better rates through interest rate arbitrage and full liquidity utilization, boosting market stability. Pike’s new design introduces three core modules: Local Markets (LMs), Universal Vault (UV), and Protocol-Oriented Chain Abstraction (POCA). These modules are highly composable and can operate independently. Officiel hjemmeside: https://www.pike.finance/ Køb P nu!

Pike Finance (P) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Pike Finance (P), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 273.95K $ 273.95K $ 273.95K Samlet udbud $ 358.45M $ 358.45M $ 358.45M Cirkulerende forsyning $ 230.08M $ 230.08M $ 230.08M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 426.78K $ 426.78K $ 426.78K Alle tiders Høj: $ 0.04150518 $ 0.04150518 $ 0.04150518 Alle tiders Lav: $ 0.00118339 $ 0.00118339 $ 0.00118339 Nuværende pris: $ 0.00119063 $ 0.00119063 $ 0.00119063 Få mere at vide om Pike Finance (P) pris

Pike Finance (P) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Pike Finance (P) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal P tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange P tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår P's tokenomics, kan du udforske P tokens live-pris!

