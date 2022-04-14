Pigeon Tech (GOVAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Pigeon Tech (GOVAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Pigeon Tech (GOVAI) Information Pigeon Tech v6.9 is revolutionizing surveillance with next-gen AI. Imagine birds secretly integrated with advanced tech—turning the ‘birds aren’t real’ meme into a groundbreaking reality. This isn’t just a meme upgrade; it’s the future of surveillance, blending nature and innovation. With this AI-powered shift, industries from security to data collection will face massive disruption. The future is now, and it’s smarter, faster, and hidden in plain sight. Get ready for the tech revolution! Officiel hjemmeside: https://govai.meme Køb GOVAI nu!

Pigeon Tech (GOVAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Pigeon Tech (GOVAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 560.64K $ 560.64K $ 560.64K Samlet udbud $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M Cirkulerende forsyning $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 560.64K $ 560.64K $ 560.64K Alle tiders Høj: $ 0.0086572 $ 0.0086572 $ 0.0086572 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00056416 $ 0.00056416 $ 0.00056416 Få mere at vide om Pigeon Tech (GOVAI) pris

Pigeon Tech (GOVAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Pigeon Tech (GOVAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GOVAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GOVAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GOVAI's tokenomics, kan du udforske GOVAI tokens live-pris!

GOVAI Prisprediktion Vil du vide, hvor GOVAI måske er på vej hen? Vores GOVAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GOVAI Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!