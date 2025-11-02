PickleCharts Token (PCC) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00764956$ 0.00764956 $ 0.00764956 Laveste pris $ 0.00165932$ 0.00165932 $ 0.00165932 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) -14.21% Prisændring (7D) -14.21%

PickleCharts Token (PCC) realtidsprisen er $0.00166784. I løbet af de sidste 24 timer har PCC handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PCCs højeste pris nogensinde er $ 0.00764956, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00165932.

Når det gælder kortsigtet performance, PCC har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og -14.21% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

PickleCharts Token (PCC) Markedsinformation

Markedsværdi $ 27.93K$ 27.93K $ 27.93K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 32.94K$ 32.94K $ 32.94K Cirkulationsforsyning 16.75M 16.75M 16.75M Samlet Udbud 19,748,163.33791203 19,748,163.33791203 19,748,163.33791203

Den nuværende markedsværdi på PickleCharts Token er $ 27.93K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PCC er 16.75M, med et samlet udbud på 19748163.33791203. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 32.94K.