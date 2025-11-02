UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte PickleCharts Token pris i dag er 0.00166784 USD. Følg med i realtid PCC til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk PCC prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte PickleCharts Token pris i dag er 0.00166784 USD. Følg med i realtid PCC til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk PCC prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om PCC

PCC Prisinfo

Hvad er PCC

PCC Whitepaper

PCC Officiel hjemmeside

PCC Tokenomics

PCC Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

PickleCharts Token Logo

PickleCharts Token Pris (PCC)

Ikke noteret

1 PCC til USD direkte pris:

$0.00166784
$0.00166784$0.00166784
0.00%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
PickleCharts Token (PCC) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:38:53 (UTC+8)

PickleCharts Token (PCC) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00764956
$ 0.00764956$ 0.00764956

$ 0.00165932
$ 0.00165932$ 0.00165932

--

--

-14.21%

-14.21%

PickleCharts Token (PCC) realtidsprisen er $0.00166784. I løbet af de sidste 24 timer har PCC handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PCCs højeste pris nogensinde er $ 0.00764956, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00165932.

Når det gælder kortsigtet performance, PCC har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og -14.21% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

PickleCharts Token (PCC) Markedsinformation

$ 27.93K
$ 27.93K$ 27.93K

--
----

$ 32.94K
$ 32.94K$ 32.94K

16.75M
16.75M 16.75M

19,748,163.33791203
19,748,163.33791203 19,748,163.33791203

Den nuværende markedsværdi på PickleCharts Token er $ 27.93K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PCC er 16.75M, med et samlet udbud på 19748163.33791203. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 32.94K.

PickleCharts Token (PCC) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af PickleCharts Token til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af PickleCharts Token til USD $ -0.0005093640.
I de sidste 60 dage var prisændringen af PickleCharts Token til USD $ -0.0009524065.
I de sidste 90 dage var prisændringen af PickleCharts Token til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0--
30 dage$ -0.0005093640-30.54%
60 dage$ -0.0009524065-57.10%
90 dage$ 0--

Hvad er PickleCharts Token (PCC)

PickleCharts Token (PCC) is the native utility token powering Pickle Charts, a revolutionary DeFi trading platform designed to solve critical challenges in decentralized finance. Built on Binance Smart Chain with a fixed supply of 20 million tokens, PCC features enterprise-grade security with a 9.6/10 security score and 98% bot protection effectiveness. The platform combines real-time honeypot detection with 99.7% accuracy, comprehensive token analytics, interactive wallet bubble maps, and advanced security tools. PCC employs a deflationary tokenomics model with a 3% tax on LP sells only, automatically distributing rewards to stakers while burning tokens to reduce supply. The project features professional 2-year team vesting, anti-bot protection mechanisms, and multiple utility layers including premium platform access, enhanced analytics, token promotion opportunities, and roadmap participation for involved users.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

PickleCharts Token (PCC) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

PickleCharts Token Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil PickleCharts Token (PCC) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine PickleCharts Token (PCC) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for PickleCharts Token.

Tjek PickleCharts Token prisprediktion nu!

PCC til lokale valutaer

PickleCharts Token (PCC) Tokenomics

At forstå tokenomics for PickleCharts Token (PCC) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om PCC Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om PickleCharts Token (PCC)

Hvor meget er PickleCharts Token (PCC) værd i dag?
Den direkte PCC pris i USD er 0.00166784 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle PCC til USD pris?
Den aktuelle pris på PCCtil USD er $ 0.00166784. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af PickleCharts Token?
Markedsværdien for PCC er $ 27.93K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af PCC?
Den cirkulerende forsyning af PCC er 16.75M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på PCC?
PCC opnåede en ATH-pris på 0.00764956 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på PCC?
PCC så en ATL-pris på 0.00165932 USD.
Hvad er handelsvolumen for PCC?
Direkte 24-timers handelsvolumen for PCC er -- USD.
Bliver PCC højere i år?
PCC kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se PCC prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:38:53 (UTC+8)

PickleCharts Token (PCC) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,059.39
$110,059.39$110,059.39

-0.20%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,876.20
$3,876.20$3,876.20

-0.49%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.03027
$0.03027$0.03027

+0.73%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.49
$185.49$185.49

-0.49%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

-0.01%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,059.39
$110,059.39$110,059.39

-0.20%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,876.20
$3,876.20$3,876.20

-0.49%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.49
$185.49$185.49

-0.49%

DASH Logo

DASH

DASH

$72.31
$72.31$72.31

+1.97%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.995
$19.995$19.995

+4.65%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07285
$0.07285$0.07285

+45.70%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000019
$0.000000000000000000000019$0.000000000000000000000019

+280.00%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0042005
$0.0042005$0.0042005

+105.93%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00006003
$0.00006003$0.00006003

+104.04%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0022
$0.0022$0.0022

+69.23%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000276
$0.000276$0.000276

+61.40%