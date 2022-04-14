Pickle Finance (PICKLE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Pickle Finance (PICKLE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Pickle Finance (PICKLE) Information Pickle Finance is a yield aggregator that compounds LPs across various chains. Users realise the power of compounding, while saving time and money compared to manual farming. Pickle Finance has Jars, and Farms. Jars compound returns from other protocols, creating a pToken. Farms provide extra Pickle rewards for staking a jars pToken. The Pickle Protocol is governed by DILL holders (users that stake PICKLE) who are able to create and vote on proposals for changes to the protocol. DILL holders also get to share in 45% of protocol revenues, as well as boost the PICKLE rewards on their farms. Officiel hjemmeside: https://pickle.finance/ Køb PICKLE nu!

Pickle Finance (PICKLE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Pickle Finance (PICKLE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 119.34K $ 119.34K $ 119.34K Samlet udbud $ 3.49M $ 3.49M $ 3.49M Cirkulerende forsyning $ 1.71M $ 1.71M $ 1.71M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 243.29K $ 243.29K $ 243.29K Alle tiders Høj: $ 85.24 $ 85.24 $ 85.24 Alle tiders Lav: $ 0.04249673 $ 0.04249673 $ 0.04249673 Nuværende pris: $ 0.069725 $ 0.069725 $ 0.069725 Få mere at vide om Pickle Finance (PICKLE) pris

Pickle Finance (PICKLE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Pickle Finance (PICKLE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PICKLE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PICKLE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PICKLE's tokenomics, kan du udforske PICKLE tokens live-pris!

