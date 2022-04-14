Piccolo Inu (PINU) Tokenomics Få vigtig indsigt i Piccolo Inu (PINU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Piccolo Inu (PINU) Information Piccolo Inu is a community-driven token on the Ethereum Mainnet. We created $PINU to provide our holders with leading tokenomics within the DeFi space. Our frictionless generation protocol makes you earn passive income without having to do anything at all. 2% of every transaction automatically goes to holders, 7% goes to marketing, and random buy backs. Static Rewards are a new and innovative solution to many issues. Firstly, rewards are directly correlated to the amount of trading volume at any given time. This type of system allows for a better, fairer, and more all-around balanced experience for holders. Oftentimes farms have unsustainable APYs that end up only rewarding the earliest buyers, those who buy later often have to deal with an impossible amount of sell pressure. Static rewards prevent this from happening. Officiel hjemmeside: https://www.piccoloinu.com/ Hvidbog: https://www.piccoloinu.com/_files/ugd/311edd_62f5a8037e0e483a869798b35390b0bb.pdf Køb PINU nu!

Piccolo Inu (PINU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Piccolo Inu (PINU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 412.98K $ 412.98K $ 412.98K Samlet udbud $ 100.00T $ 100.00T $ 100.00T Cirkulerende forsyning $ 100.00T $ 100.00T $ 100.00T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 412.98K $ 412.98K $ 412.98K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Piccolo Inu (PINU) pris

Piccolo Inu (PINU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Piccolo Inu (PINU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PINU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PINU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PINU's tokenomics, kan du udforske PINU tokens live-pris!

