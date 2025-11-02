UdvekslingDEX+
Den direkte Pi Network Dog pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid PIDOG til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk PIDOG prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om PIDOG

PIDOG Prisinfo

Hvad er PIDOG

PIDOG Officiel hjemmeside

PIDOG Tokenomics

PIDOG Prisprognose

Pi Network Dog Pris (PIDOG)

Ikke noteret

1 PIDOG til USD direkte pris:

--
----
+6.90%1D
Disse token-data stammer fra tredjeparter.
USD
Pi Network Dog (PIDOG) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:29:23 (UTC+8)

Pi Network Dog (PIDOG) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.85%

+6.91%

-7.01%

-7.01%

Pi Network Dog (PIDOG) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har PIDOG handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PIDOGs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, PIDOG har ændret sig med +1.85% i løbet af den sidste time, +6.91% i løbet af 24 timer og -7.01% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Pi Network Dog (PIDOG) Markedsinformation

$ 222.64K
$ 222.64K$ 222.64K

--
----

$ 1.34M
$ 1.34M$ 1.34M

5.23T
5.23T 5.23T

31,415,828,111,523.04
31,415,828,111,523.04 31,415,828,111,523.04

Den nuværende markedsværdi på Pi Network Dog er $ 222.64K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PIDOG er 5.23T, med et samlet udbud på 31415828111523.04. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.34M.

Pi Network Dog (PIDOG) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Pi Network Dog til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Pi Network Dog til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Pi Network Dog til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Pi Network Dog til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+6.91%
30 dage$ 0-26.58%
60 dage$ 0+6.64%
90 dage$ 0--

Hvad er Pi Network Dog (PIDOG)

PIDOG is a community-driven meme coin created with the mission to promote and actively support the Pi Network ecosystem. Designed to be more than just a typical meme coin, PIDOG aims to amplify awareness and foster deeper engagement with the Pi Network by leveraging its fun, relatable, and engaging branding. The project recognizes the immense potential of combining the viral nature of meme culture with the ever-growing crypto community, creating an avenue for Pi Network users to connect with the broader cryptocurrency space in a unique and innovative way.

By acting as both a promotional tool and a community symbol, PIDOG seeks to bridge the gap between lighthearted crypto entertainment and meaningful blockchain adoption. Its playful yet purpose-driven approach makes it stand out, ensuring that it not only appeals to crypto enthusiasts but also resonates with Pi Network’s global community of millions of users. Through this synergy, PIDOG continues to grow as a vibrant and influential presence within the crypto landscape.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Pi Network Dog (PIDOG) Ressource

Officiel hjemmeside

Pi Network Dog Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Pi Network Dog (PIDOG) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Pi Network Dog (PIDOG) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Pi Network Dog.

Tjek Pi Network Dog prisprediktion nu!

PIDOG til lokale valutaer

Pi Network Dog (PIDOG) Tokenomics

At forstå tokenomics for Pi Network Dog (PIDOG) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om PIDOG Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Pi Network Dog (PIDOG)

Hvor meget er Pi Network Dog (PIDOG) værd i dag?
Den direkte PIDOG pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle PIDOG til USD pris?
Den aktuelle pris på PIDOGtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Pi Network Dog?
Markedsværdien for PIDOG er $ 222.64K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af PIDOG?
Den cirkulerende forsyning af PIDOG er 5.23T USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på PIDOG?
PIDOG opnåede en ATH-pris på 0 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på PIDOG?
PIDOG så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for PIDOG?
Direkte 24-timers handelsvolumen for PIDOG er -- USD.
Bliver PIDOG højere i år?
PIDOG kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se PIDOG prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Pi Network Dog (PIDOG) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

