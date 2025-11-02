Pi Network Dog (PIDOG) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +1.85% Prisændring (1D) +6.91% Prisændring (7D) -7.01% Prisændring (7D) -7.01%

Pi Network Dog (PIDOG) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har PIDOG handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PIDOGs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, PIDOG har ændret sig med +1.85% i løbet af den sidste time, +6.91% i løbet af 24 timer og -7.01% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Pi Network Dog (PIDOG) Markedsinformation

Markedsværdi $ 222.64K$ 222.64K $ 222.64K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M Cirkulationsforsyning 5.23T 5.23T 5.23T Samlet Udbud 31,415,828,111,523.04 31,415,828,111,523.04 31,415,828,111,523.04

Den nuværende markedsværdi på Pi Network Dog er $ 222.64K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PIDOG er 5.23T, med et samlet udbud på 31415828111523.04. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.34M.