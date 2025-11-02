PHUMPTOM (PHUM) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) +1.80% Prisændring (7D) +1.80%

PHUMPTOM (PHUM) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har PHUM handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PHUMs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, PHUM har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og +1.80% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

PHUMPTOM (PHUM) Markedsinformation

Markedsværdi $ 5.25K$ 5.25K $ 5.25K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 5.25K$ 5.25K $ 5.25K Cirkulationsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Samlet Udbud 999,998,625.36 999,998,625.36 999,998,625.36

Den nuværende markedsværdi på PHUMPTOM er $ 5.25K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PHUM er 1000.00M, med et samlet udbud på 999998625.36. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 5.25K.