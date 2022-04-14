Phonon DAO (PHONON) Tokenomics Få vigtig indsigt i Phonon DAO (PHONON), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Phonon DAO (PHONON) Information Phonon personifies the true vision of digital p2p cash. It builds upon the original works of David Chaum, Nick Szabo, Adam Back, Hal Finney and Tim Maye in order to truly offer a protocol that extends the functionality of cryptocurrency assets. The usage of secure hardware technology and free open-source software combined within a protocol able to offer instant, chain-agnostic, permissionless, fee-less, scalable and most of all completely private transactions at the consumer-grade level. Officiel hjemmeside: https://phonon.network/

Phonon DAO (PHONON) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Phonon DAO (PHONON), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 49.19K $ 49.19K $ 49.19K Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 7.17B $ 7.17B $ 7.17B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 68.56K $ 68.56K $ 68.56K Alle tiders Høj: $ 0.01391468 $ 0.01391468 $ 0.01391468 Alle tiders Lav: $ 0.00000658 $ 0.00000658 $ 0.00000658 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Phonon DAO (PHONON) pris

Phonon DAO (PHONON) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Phonon DAO (PHONON) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PHONON tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PHONON tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PHONON's tokenomics, kan du udforske PHONON tokens live-pris!

