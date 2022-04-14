PhoenixDAO (PHNX) Tokenomics Få vigtig indsigt i PhoenixDAO (PHNX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PhoenixDAO (PHNX) Information The Phoenix DAO foundation is launching a new token (PHNX) that is forked from an existing open-source community driven project, Hydro Blockchain (formally known as Project Hydro). Phoenix DAO solves the centralized issues at the core of the original Hydro project with a community built DAO, a healthier token distribution plan with built-in smart contracts, added use cases, and an updated token supply. The PHNX ecosystem includes the following protocols; Authentication, Identity, Payments, Storage, Tokenization which will be the backbone of the ecosystem fuelling the dApp Store and an Events Marketplace Officiel hjemmeside: https://phoenixdao.io/ Hvidbog: https://github.com/PhoenixDAO/PhoenixDAO-docs/blob/master/PhoenixDAO_White_Paper_V1.1.pdf Køb PHNX nu!

PhoenixDAO (PHNX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PhoenixDAO (PHNX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 24.41K $ 24.41K $ 24.41K Samlet udbud $ 110.00M $ 110.00M $ 110.00M Cirkulerende forsyning $ 51.90M $ 51.90M $ 51.90M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 51.75K $ 51.75K $ 51.75K Alle tiders Høj: $ 0.318999 $ 0.318999 $ 0.318999 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00047041 $ 0.00047041 $ 0.00047041 Få mere at vide om PhoenixDAO (PHNX) pris

PhoenixDAO (PHNX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PhoenixDAO (PHNX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PHNX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PHNX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PHNX's tokenomics, kan du udforske PHNX tokens live-pris!

PHNX Prisprediktion Vil du vide, hvor PHNX måske er på vej hen? Vores PHNX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PHNX Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!