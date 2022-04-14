Philosoraptor (RAPTOR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Philosoraptor (RAPTOR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Philosoraptor (RAPTOR) Information The blockchain's answer to the universe's big questions, wrapped in a meme. Every transaction is a philosophical debate, and every holder staked in thought. Like the Philosoraptor meme, $RAPTOR is timeless. It's not about the next big pump; it's about questioning why we even care about pumps in the first place. Join the cult where your wallet isn't just growing; it's evolving into the mind of a dinosaur philosopher. Officiel hjemmeside: https://philosoraptormeme.com Køb RAPTOR nu!

Philosoraptor (RAPTOR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Philosoraptor (RAPTOR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 70.77K $ 70.77K $ 70.77K Samlet udbud $ 998.20M $ 998.20M $ 998.20M Cirkulerende forsyning $ 998.20M $ 998.20M $ 998.20M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 70.77K $ 70.77K $ 70.77K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Philosoraptor (RAPTOR) pris

Philosoraptor (RAPTOR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Philosoraptor (RAPTOR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RAPTOR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RAPTOR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RAPTOR's tokenomics, kan du udforske RAPTOR tokens live-pris!

