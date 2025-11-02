UdvekslingDEX+
Den direkte Phaser Beary pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid PHASER til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk PHASER prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om PHASER

PHASER Prisinfo

Hvad er PHASER

PHASER Officiel hjemmeside

PHASER Tokenomics

PHASER Prisprognose

Phaser Beary Logo

Phaser Beary Pris (PHASER)

Ikke noteret

1 PHASER til USD direkte pris:

--
----
+0.50%1D
USD
Phaser Beary (PHASER) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:38:45 (UTC+8)

Phaser Beary (PHASER) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.52%

+124.12%

+124.12%

Phaser Beary (PHASER) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har PHASER handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PHASERs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, PHASER har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, +0.52% i løbet af 24 timer og +124.12% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Phaser Beary (PHASER) Markedsinformation

$ 47.16K
$ 47.16K$ 47.16K

--
----

$ 47.16K
$ 47.16K$ 47.16K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Phaser Beary er $ 47.16K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PHASER er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 47.16K.

Phaser Beary (PHASER) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Phaser Beary til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Phaser Beary til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Phaser Beary til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Phaser Beary til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+0.52%
30 dage$ 0+48.10%
60 dage$ 0-27.51%
90 dage$ 0--

Hvad er Phaser Beary (PHASER)

Meet the Phaser Beary The laziest bear to ever accidentally mint himself into the XRP blockchain. He’s not your average pixel-pumped NFT character. Nope. He’s unbothered, unimpressed, and perpetually halfway between a nap and existential dread. Born from pure indifference and running on low energy (literally and emotionally), Phaser Beary doesn’t chase hype – hype chases him and gives up halfway. With his half-lidded stare and resting “meh” face, this bear is a satirical middle paw to all the try-hard NFT projects flooding your feed. The official meme token of $Phaser Beary, the internet’s most gloriously unmotivated bear. Accidentally minted into the XRP Ledger during what was probably a nap, this bear didn’t set out to make a token… but here it is. Why? Because effort is overrated and utility is a scam (probably). $Phaser Beary isn’t here to pump your bags. He’s here to lie down and mildly exist in digital form – somewhere between hibernation and existential dread. He has no roadmap, no use case, and absolutely no interest in being “the next big thing.“ And that’s exactly why he might be. Forget staking, farming, or whatever buzzword is trending this week. $Phaser runs on vibes and sarcasm – and thanks to the XRP Ledger, it’s fast, cheap, and eco-friendly (because even lazy bears hate paying gas fees).

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Phaser Beary (PHASER) Ressource

Officiel hjemmeside

Phaser Beary Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Phaser Beary (PHASER) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Phaser Beary (PHASER) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Phaser Beary.

Tjek Phaser Beary prisprediktion nu!

PHASER til lokale valutaer

Phaser Beary (PHASER) Tokenomics

At forstå tokenomics for Phaser Beary (PHASER) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om PHASER Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Phaser Beary (PHASER)

Hvor meget er Phaser Beary (PHASER) værd i dag?
Den direkte PHASER pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle PHASER til USD pris?
Den aktuelle pris på PHASERtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Phaser Beary?
Markedsværdien for PHASER er $ 47.16K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af PHASER?
Den cirkulerende forsyning af PHASER er 1.00B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på PHASER?
PHASER opnåede en ATH-pris på 0 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på PHASER?
PHASER så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for PHASER?
Direkte 24-timers handelsvolumen for PHASER er -- USD.
Bliver PHASER højere i år?
PHASER kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se PHASER prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:38:45 (UTC+8)

Phaser Beary (PHASER) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

