Den direkte Pharmachain AI pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid PHAI til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk PHAI prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Pharmachain AI Logo

Pharmachain AI Pris (PHAI)

Ikke noteret

1 PHAI til USD direkte pris:

$0.00085548
$0.00085548$0.00085548
+40.80%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Pharmachain AI (PHAI) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:28:51 (UTC+8)

Pharmachain AI (PHAI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00142306
$ 0.00142306$ 0.00142306

$ 0
$ 0$ 0

-2.92%

+38.77%

+38.45%

+38.45%

Pharmachain AI (PHAI) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har PHAI handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PHAIs højeste pris nogensinde er $ 0.00142306, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, PHAI har ændret sig med -2.92% i løbet af den sidste time, +38.77% i løbet af 24 timer og +38.45% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Pharmachain AI (PHAI) Markedsinformation

$ 142.44K
$ 142.44K$ 142.44K

--
----

$ 855.48K
$ 855.48K$ 855.48K

166.50M
166.50M 166.50M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Pharmachain AI er $ 142.44K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PHAI er 166.50M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 855.48K.

Pharmachain AI (PHAI) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Pharmachain AI til USD $ +0.00023544.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Pharmachain AI til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Pharmachain AI til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Pharmachain AI til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00023544+38.77%
30 dage$ 0+43.67%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er Pharmachain AI (PHAI)

Pharmachain AI tells you which Pharmacy has a medicine in real time & predicts medication shortages before they occur.

The global pharmaceutical market is currently valued at approximately $1.65 trillion and is projected to reach $2.35 trillion by 2030.

The United States represents a significant portion of this market, with over 41,000 pharmacies serving a whopping 340 million people.

It is worse in emerging markets in Africa, where you have 4,500 pharmacies serving over 200 million people.

Despite the massive growth and volume of the market, distribution is poor, and medications are located far from those who need them, causing pharmacies billions in losses due to expiry, while creating artificial scarcity.

The FDA lists hundreds of essential medicines that are in shortage, but at the same time, those drugs are lying somewhere in another pharmacy about to expire.

Patients and the public are at the receiving end of this, just as we saw during the lockdown and COVID-19.

Where people died not from COVID but from underlying illnesses that were not properly managed due to the difficulty in locating their meds.

However, drug shortages are happening, and patients are at the receiving end of it.

Supply chain and med-tech expert Dr. Jay Bhaumik highlighted:

“Whether it’s a patient’s cancer treatment or critical care medication, the unpredictable availability of life-saving drugs has challenged healthcare providers around the world. The global drug shortage crisis continues to impact healthcare systems worldwide.”

Pharmachain AI (PHAI) Ressource

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Pharmachain AI (PHAI)

Hvor meget er Pharmachain AI (PHAI) værd i dag?
Den direkte PHAI pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle PHAI til USD pris?
Den aktuelle pris på PHAItil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Pharmachain AI?
Markedsværdien for PHAI er $ 142.44K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af PHAI?
Den cirkulerende forsyning af PHAI er 166.50M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på PHAI?
PHAI opnåede en ATH-pris på 0.00142306 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på PHAI?
PHAI så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for PHAI?
Direkte 24-timers handelsvolumen for PHAI er -- USD.
Bliver PHAI højere i år?
PHAI kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se PHAI prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Pharmachain AI (PHAI) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

