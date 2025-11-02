Pharmachain AI (PHAI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00142306$ 0.00142306 $ 0.00142306 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -2.92% Prisændring (1D) +38.77% Prisændring (7D) +38.45% Prisændring (7D) +38.45%

Pharmachain AI (PHAI) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har PHAI handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PHAIs højeste pris nogensinde er $ 0.00142306, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, PHAI har ændret sig med -2.92% i løbet af den sidste time, +38.77% i løbet af 24 timer og +38.45% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Pharmachain AI (PHAI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 142.44K$ 142.44K $ 142.44K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 855.48K$ 855.48K $ 855.48K Cirkulationsforsyning 166.50M 166.50M 166.50M Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Pharmachain AI er $ 142.44K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PHAI er 166.50M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 855.48K.