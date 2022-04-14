Phantom GhostDOG (PHANT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Phantom GhostDOG (PHANT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Phantom GhostDOG (PHANT) Information Phantom GhostDOG $PHANT is a play on the original Kaspa whitepaper "Phantom GhostDAG," and is a KRC20 inscription based meme token intending to educate the public on the novel technology associated with Kaspa. $PHANT is the digital spirit animal mascot of the Kaspa blockDAG. Phantom GhostDOG is a gateway meme that will bring meme degens to the Kaspa ecosystem. Come for the memes and stay for the education! Officiel hjemmeside: https://phant.fyi/ Køb PHANT nu!

Phantom GhostDOG (PHANT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Phantom GhostDOG (PHANT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 52.19K $ 52.19K $ 52.19K Samlet udbud $ 287.00B $ 287.00B $ 287.00B Cirkulerende forsyning $ 287.00B $ 287.00B $ 287.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 52.19K $ 52.19K $ 52.19K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Phantom GhostDOG (PHANT) pris

Phantom GhostDOG (PHANT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Phantom GhostDOG (PHANT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PHANT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PHANT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PHANT's tokenomics, kan du udforske PHANT tokens live-pris!

