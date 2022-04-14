Pew Pew (PEW) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Pew Pew (PEW), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Pew Pew (PEW) Information

PEW isn’t your average memecoin. Born from the chaos of 4chan culture and sci-fi vibes, OG meme confirmed by many. PEW PEW is a movement, not just a meme coin. The energy, the drive—it’s all here. And let’s not forget: Elon Musk’s “pew pew” Starlink tweet has set the stage. 🛰⚡️ The connection to meme culture and 4chan’s leetspeak pew pew legacy gives us a unique edge.

Because this is the moment where legends are made. Let’s turn up the heat and take this to the next level.

Officiel hjemmeside:
https://pewpew.meme/

Pew Pew (PEW) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Pew Pew (PEW), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 10.85K
Samlet udbud
$ 896.75M
Cirkulerende forsyning
$ 896.75M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 10.85K
Alle tiders Høj:
$ 0
Alle tiders Lav:
$ 0
Nuværende pris:
$ 0
Pew Pew (PEW) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Pew Pew (PEW) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal PEW tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange PEW tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår PEW's tokenomics, kan du udforske PEW tokens live-pris!

PEW Prisprediktion

Vil du vide, hvor PEW måske er på vej hen? Vores PEW prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.