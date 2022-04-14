PettAI (AIP) Tokenomics Få vigtig indsigt i PettAI (AIP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PettAI (AIP) Information PettAI is an AI-driven game merging advanced gameplay with intricate economics, featuring adaptive AI agents—including an AGI pet, PettBro —that evolve unique personalities based on user interactions. Utilizing prop-tech and integrating 5 LLMs, it offers Image Generation, Crypto Research and Pricing, Smart Chatbot Notifications and soon, an AI Agent Factory for creating custom AI agents. Powered by $AIP rewards on the Base L2 blockchain, its AI-driven Central Bank manages on-chain rewards via a Real-Time Inflation Module responsive to live pricing data, ensuring a dynamic economy. With accessories, web apps, chatbots, mini-games, and challenges, PettAI sets a new technical standard for AI-integrated economy. Officiel hjemmeside: https://pett.ai/ Hvidbog: https://docs.pett.ai/ Køb AIP nu!

PettAI (AIP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PettAI (AIP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.64M $ 1.64M $ 1.64M Samlet udbud $ 409.46M $ 409.46M $ 409.46M Cirkulerende forsyning $ 254.75M $ 254.75M $ 254.75M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.63M $ 2.63M $ 2.63M Alle tiders Høj: $ 0.04323201 $ 0.04323201 $ 0.04323201 Alle tiders Lav: $ 0.00131947 $ 0.00131947 $ 0.00131947 Nuværende pris: $ 0.00643625 $ 0.00643625 $ 0.00643625 Få mere at vide om PettAI (AIP) pris

PettAI (AIP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PettAI (AIP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AIP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AIP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AIP's tokenomics, kan du udforske AIP tokens live-pris!

AIP Prisprediktion Vil du vide, hvor AIP måske er på vej hen? Vores AIP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AIP Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!