Petcoin (PET) Tokenomics Få vigtig indsigt i Petcoin (PET), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Petcoin (PET) Information Tongochi is GameFi project based on Telegram and TON blockchain. Just get your pet and take care of him. Mostly all of the assets can be sold for PET token - the utility Tongochi Token. Officiel hjemmeside: https://tongochi.org Hvidbog: https://tongochi.notion.site/Tongochi-Docs-eng-b286c5b1120743b48267496068a2c2dc Køb PET nu!

Petcoin (PET) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Petcoin (PET), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.29K $ 10.29K $ 10.29K Samlet udbud $ 144.66M $ 144.66M $ 144.66M Cirkulerende forsyning $ 91.08M $ 91.08M $ 91.08M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 16.35K $ 16.35K $ 16.35K Alle tiders Høj: $ 0.04081198 $ 0.04081198 $ 0.04081198 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.000113 $ 0.000113 $ 0.000113 Få mere at vide om Petcoin (PET) pris

Petcoin (PET) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Petcoin (PET) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PET tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PET tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PET's tokenomics, kan du udforske PET tokens live-pris!

PET Prisprediktion Vil du vide, hvor PET måske er på vej hen? Vores PET prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PET Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!