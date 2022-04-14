Pesto the Baby King Penguin (PESTO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Pesto the Baby King Penguin (PESTO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Pesto the Baby King Penguin (PESTO) Information Pesto is a unique cryptocurrency inspired by the adorable baby king penguin recently born in Melbourne. As a community-driven project, Pesto aims to celebrate and highlight the cuteness and charm of this little penguin. Our mission is to bring people together around this symbol of joy, while fostering a fun and positive environment within the crypto space. With Pesto, we combine the innovation of blockchain with the irresistible appeal of one of nature's cutest creatures.

Pesto the Baby King Penguin (PESTO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Pesto the Baby King Penguin (PESTO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Markedsværdi: $ 406.41K Samlet udbud $ 999.86M Cirkulerende forsyning $ 999.86M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 406.41K Alle tiders Høj: $ 0.02946025 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0.00040697

Pesto the Baby King Penguin (PESTO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Pesto the Baby King Penguin (PESTO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PESTO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PESTO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

