Få vigtig indsigt i Pesto the Baby King Penguin (PESTO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Pesto the Baby King Penguin (PESTO) Information

Pesto is a unique cryptocurrency inspired by the adorable baby king penguin recently born in Melbourne. As a community-driven project, Pesto aims to celebrate and highlight the cuteness and charm of this little penguin. Our mission is to bring people together around this symbol of joy, while fostering a fun and positive environment within the crypto space. With Pesto, we combine the innovation of blockchain with the irresistible appeal of one of nature's cutest creatures. Join us as we build a community where cuteness and technology collide!

Officiel hjemmeside:
https://www.pestosol.com

Pesto the Baby King Penguin (PESTO) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Pesto the Baby King Penguin (PESTO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 406.41K
$ 406.41K
Samlet udbud
$ 999.86M
$ 999.86M
Cirkulerende forsyning
$ 999.86M
$ 999.86M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 406.41K
$ 406.41K
Alle tiders Høj:
$ 0.02946025
$ 0.02946025
Alle tiders Lav:
$ 0
$ 0
Nuværende pris:
$ 0.00040697
$ 0.00040697

Pesto the Baby King Penguin (PESTO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Pesto the Baby King Penguin (PESTO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal PESTO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange PESTO tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår PESTO's tokenomics, kan du udforske PESTO tokens live-pris!

PESTO Prisprediktion

Vil du vide, hvor PESTO måske er på vej hen? Vores PESTO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.