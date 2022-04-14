Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) Information

The Peruvian National Football Team Fan Token is a BRC-20 smart contract designed to revolutionize fan experiences. Token allows fans of Peru National Football Team to participate in exclusive surveys and events, create digital collections, purchase NFTs, enjoy gamification and mission features linked to fan rewards, missions and great experiences.

FPFT, Peru National Football Team Bitci Technology Fan Token can be used in the following functions.

Survey and Events

FPFT Token holders can participate in Paid and Free Surveys or Events on the Bitci Fan Token Platform.

Loyalty Subscription

FPFT Token holders will be able to use Peruvian National Football Team Tokens to receive fan rewards, digital collectibles, loyalty points and more.

E-Commerce

FPFT Token can be included in the Peruvian Football Federation's potential future e-commerce ecosystem, used as payment for shopping payments, products, tickets, memberships and more using BitciPay or FanApp.

Advantages

FPFT Token holders can interact with the Peru National Football Team on the Bitci Fan Token Platform, including signed products, to meet and greet one of the Players or Legends, one-on-one phone calls, entrance to the locker room, watching matches in VIP or similar areas, signed official products, limited edition collectibles etc. can take advantage of the benefits.

Games and Quests

FPFT Token holders will have access to multiple missions and gamification features on the Bitci Fan Token Platform.

Officiel hjemmeside:
https://www.fpfplay.com/

Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 30.76K
$ 30.76K
Samlet udbud
$ 97.91M
$ 97.91M
Cirkulerende forsyning
$ 22.91M
$ 22.91M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 131.46K
$ 131.46K
Alle tiders Høj:
$ 0.210672
$ 0.210672
Alle tiders Lav:
$ 0
$ 0
Nuværende pris:
$ 0.00134269
$ 0.00134269

Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal FPFT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange FPFT tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår FPFT's tokenomics, kan du udforske FPFT tokens live-pris!

FPFT Prisprediktion

Vil du vide, hvor FPFT måske er på vej hen? Vores FPFT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.