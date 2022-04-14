Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) Tokenomics
Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) Information
The Peruvian National Football Team Fan Token is a BRC-20 smart contract designed to revolutionize fan experiences. Token allows fans of Peru National Football Team to participate in exclusive surveys and events, create digital collections, purchase NFTs, enjoy gamification and mission features linked to fan rewards, missions and great experiences.
FPFT, Peru National Football Team Bitci Technology Fan Token can be used in the following functions.
Survey and Events
FPFT Token holders can participate in Paid and Free Surveys or Events on the Bitci Fan Token Platform.
Loyalty Subscription
FPFT Token holders will be able to use Peruvian National Football Team Tokens to receive fan rewards, digital collectibles, loyalty points and more.
E-Commerce
FPFT Token can be included in the Peruvian Football Federation's potential future e-commerce ecosystem, used as payment for shopping payments, products, tickets, memberships and more using BitciPay or FanApp.
Advantages
FPFT Token holders can interact with the Peru National Football Team on the Bitci Fan Token Platform, including signed products, to meet and greet one of the Players or Legends, one-on-one phone calls, entrance to the locker room, watching matches in VIP or similar areas, signed official products, limited edition collectibles etc. can take advantage of the benefits.
Games and Quests
FPFT Token holders will have access to multiple missions and gamification features on the Bitci Fan Token Platform.
Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal FPFT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange FPFT tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår FPFT's tokenomics, kan du udforske FPFT tokens live-pris!
FPFT Prisprediktion
Vil du vide, hvor FPFT måske er på vej hen? Vores FPFT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.
