Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) Information The Peruvian National Football Team Fan Token is a BRC-20 smart contract designed to revolutionize fan experiences. Token allows fans of Peru National Football Team to participate in exclusive surveys and events, create digital collections, purchase NFTs, enjoy gamification and mission features linked to fan rewards, missions and great experiences. FPFT, Peru National Football Team Bitci Technology Fan Token can be used in the following functions. Survey and Events FPFT Token holders can participate in Paid and Free Surveys or Events on the Bitci Fan Token Platform. Loyalty Subscription FPFT Token holders will be able to use Peruvian National Football Team Tokens to receive fan rewards, digital collectibles, loyalty points and more. E-Commerce FPFT Token can be included in the Peruvian Football Federation's potential future e-commerce ecosystem, used as payment for shopping payments, products, tickets, memberships and more using BitciPay or FanApp. Advantages FPFT Token holders can interact with the Peru National Football Team on the Bitci Fan Token Platform, including signed products, to meet and greet one of the Players or Legends, one-on-one phone calls, entrance to the locker room, watching matches in VIP or similar areas, signed official products, limited edition collectibles etc. can take advantage of the benefits. Games and Quests FPFT Token holders will have access to multiple missions and gamification features on the Bitci Fan Token Platform. Officiel hjemmeside: https://www.fpfplay.com/ Køb FPFT nu!

Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 30.76K $ 30.76K $ 30.76K Samlet udbud $ 97.91M $ 97.91M $ 97.91M Cirkulerende forsyning $ 22.91M $ 22.91M $ 22.91M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 131.46K $ 131.46K $ 131.46K Alle tiders Høj: $ 0.210672 $ 0.210672 $ 0.210672 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00134269 $ 0.00134269 $ 0.00134269 Få mere at vide om Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) pris

Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FPFT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FPFT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FPFT's tokenomics, kan du udforske FPFT tokens live-pris!

