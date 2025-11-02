Perps DAO (PERPS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 0.00034499 24H høj $ 0.00034889 All Time High $ 0.00577625 Laveste pris $ 0.00033703 Prisændring (1H) +0.00% Prisændring (1D) -0.32% Prisændring (7D) -8.68%

Perps DAO (PERPS) realtidsprisen er $0.00034596. I løbet af de sidste 24 timer har PERPS handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00034499 og et højdepunkt på $ 0.00034889, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PERPSs højeste pris nogensinde er $ 0.00577625, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00033703.

Når det gælder kortsigtet performance, PERPS har ændret sig med +0.00% i løbet af den sidste time, -0.32% i løbet af 24 timer og -8.68% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Perps DAO (PERPS) Markedsinformation

Markedsværdi $ 345.96K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 345.96K Cirkulationsforsyning 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Perps DAO er $ 345.96K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PERPS er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 345.96K.