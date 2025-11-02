PepsiCo xStock (PEPX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 145.95 $ 145.95 $ 145.95 24H lav $ 146.39 $ 146.39 $ 146.39 24H høj 24H lav $ 145.95$ 145.95 $ 145.95 24H høj $ 146.39$ 146.39 $ 146.39 All Time High $ 177.28$ 177.28 $ 177.28 Laveste pris $ 137.74$ 137.74 $ 137.74 Prisændring (1H) -0.05% Prisændring (1D) -0.04% Prisændring (7D) -3.61% Prisændring (7D) -3.61%

PepsiCo xStock (PEPX) realtidsprisen er $146.24. I løbet af de sidste 24 timer har PEPX handlet mellem et lavpunkt på $ 145.95 og et højdepunkt på $ 146.39, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PEPXs højeste pris nogensinde er $ 177.28, mens den laveste pris nogensinde er $ 137.74.

Når det gælder kortsigtet performance, PEPX har ændret sig med -0.05% i løbet af den sidste time, -0.04% i løbet af 24 timer og -3.61% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

PepsiCo xStock (PEPX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 185.88K$ 185.88K $ 185.88K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 3.53M$ 3.53M $ 3.53M Cirkulationsforsyning 1.27K 1.27K 1.27K Samlet Udbud 24,118.33789782 24,118.33789782 24,118.33789782

Den nuværende markedsværdi på PepsiCo xStock er $ 185.88K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PEPX er 1.27K, med et samlet udbud på 24118.33789782. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 3.53M.