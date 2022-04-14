PEPPER (PEPPER) Tokenomics Få vigtig indsigt i PEPPER (PEPPER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PEPPER (PEPPER) Information The $PEPPER token is designed to reward the Chiliz community and $CHZ token holders, bringing an extra dash of excitement and engagement to the Chiliz ecosystem. As a Community token, $PEPPER aims to add a bit of spice to the blockchain space while fostering community spirit. Key Features: Fair Launch: No pre-minting or ICO. Everyone starts with an equal opportunity. Community Driven: Built by the #PepperPeople, for the #PepperPeople. Spicy Tokenomics: A large supply and exciting distribution mechanics through airdrops and farming. Officiel hjemmeside: https://www.peppercoin.com/ Køb PEPPER nu!

PEPPER (PEPPER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PEPPER (PEPPER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 18.37M $ 18.37M $ 18.37M Samlet udbud $ 8,768.38T $ 8,768.38T $ 8,768.38T Cirkulerende forsyning $ 8,768.38T $ 8,768.38T $ 8,768.38T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 18.37M $ 18.37M $ 18.37M Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om PEPPER (PEPPER) pris

PEPPER (PEPPER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PEPPER (PEPPER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PEPPER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PEPPER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PEPPER's tokenomics, kan du udforske PEPPER tokens live-pris!

PEPPER Prisprediktion Vil du vide, hvor PEPPER måske er på vej hen? Vores PEPPER prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PEPPER Tokens prisprediktion nu!

