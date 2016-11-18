Pepito (PEPITO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Pepito (PEPITO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Pepito (PEPITO) Information This project is about Pépito The black Cat whose movements in and out of his home are automatically tracked by a camera linked to his Twitter bot account @PepitoTheCat. The cat has been a trending topic on the platform since 2016, resurfacing in July 2023 as people began to comment as ironic fans of the cat eagerly waiting for his return home or mourning his departure. Pepito has also become the subject of numerous fan art depictions over the years. The French Clément Storck started the Twitter account @PepitoTheCat on July 2011 after he created an online tool that can send notifications for life events, like when his cat passed through the door, "you can get a notification, send a Tweet, get an email," he explained to Vice in a November 18th, 2016, article. Officiel hjemmeside: http://pepitocto.com Køb PEPITO nu!

Pepito (PEPITO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Pepito (PEPITO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 85.55K $ 85.55K $ 85.55K Samlet udbud $ 999.49M $ 999.49M $ 999.49M Cirkulerende forsyning $ 999.49M $ 999.49M $ 999.49M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 85.55K $ 85.55K $ 85.55K Alle tiders Høj: $ 0.00207133 $ 0.00207133 $ 0.00207133 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Pepito (PEPITO) pris

Pepito (PEPITO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Pepito (PEPITO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PEPITO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PEPITO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PEPITO's tokenomics, kan du udforske PEPITO tokens live-pris!

