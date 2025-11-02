PEPETO (PEPETO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.068676$ 0.068676 $ 0.068676 Laveste pris $ 0.00003379$ 0.00003379 $ 0.00003379 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) +21.58% Prisændring (7D) +21.58%

PEPETO (PEPETO) realtidsprisen er $0.00056012. I løbet af de sidste 24 timer har PEPETO handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PEPETOs højeste pris nogensinde er $ 0.068676, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00003379.

Når det gælder kortsigtet performance, PEPETO har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og +21.58% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

PEPETO (PEPETO) Markedsinformation

Markedsværdi $ 56.01K$ 56.01K $ 56.01K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 56.01K$ 56.01K $ 56.01K Cirkulationsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Samlet Udbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på PEPETO er $ 56.01K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PEPETO er 100.00M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 56.01K.