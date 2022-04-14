PepeMusk (PEPEMUSK) Tokenomics Få vigtig indsigt i PepeMusk (PEPEMUSK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PepeMusk (PEPEMUSK) Information PepeMusk is one of the members of the Elon Musk family, promoting the spirit of Musk PepeMusk main responsibility. PEPEMUSK, the name itself is a tribute. It cleverly combines the classic meme Pepe on the Internet with the idol of the technology industry Elon Musk to create a brand image that is both familiar and novel. PEPEMUSK is not only a tribute to two iconic figures, but also a bold attempt at Internet culture and innovative spirit. Officiel hjemmeside: https://www.pepemusk.vip Køb PEPEMUSK nu!

PepeMusk (PEPEMUSK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PepeMusk (PEPEMUSK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 208.55K $ 208.55K $ 208.55K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 208.55K $ 208.55K $ 208.55K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00020855 $ 0.00020855 $ 0.00020855 Få mere at vide om PepeMusk (PEPEMUSK) pris

PepeMusk (PEPEMUSK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PepeMusk (PEPEMUSK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PEPEMUSK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PEPEMUSK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PEPEMUSK's tokenomics, kan du udforske PEPEMUSK tokens live-pris!

PEPEMUSK Prisprediktion Vil du vide, hvor PEPEMUSK måske er på vej hen? Vores PEPEMUSK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PEPEMUSK Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!