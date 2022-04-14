Pepemon Pepeballs (PPBLZ) Tokenomics Få vigtig indsigt i Pepemon Pepeballs (PPBLZ), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Pepemon Pepeballs (PPBLZ) Information Pepemons it's just for the very best. Pepemon gotta farm 'em all Officiel hjemmeside: https://pepemon.world Køb PPBLZ nu!

Pepemon Pepeballs (PPBLZ) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Pepemon Pepeballs (PPBLZ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 257.57K $ 257.57K $ 257.57K Samlet udbud $ 14.00K $ 14.00K $ 14.00K Cirkulerende forsyning $ 14.00K $ 14.00K $ 14.00K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 257.57K $ 257.57K $ 257.57K Alle tiders Høj: $ 460.7 $ 460.7 $ 460.7 Alle tiders Lav: $ 6.45 $ 6.45 $ 6.45 Nuværende pris: $ 18.38 $ 18.38 $ 18.38 Få mere at vide om Pepemon Pepeballs (PPBLZ) pris

Pepemon Pepeballs (PPBLZ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Pepemon Pepeballs (PPBLZ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PPBLZ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PPBLZ tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PPBLZ's tokenomics, kan du udforske PPBLZ tokens live-pris!

