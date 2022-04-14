Pepek Philippe (PEPEK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Pepek Philippe (PEPEK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Pepek Philippe (PEPEK) Information Pepek Philippe is a whimsical meme coin inspired by the lavish lifestyle of billionaire frogs flaunting luxury watches. This project humorously showcases the world of amphibious elites who enjoy opulence, fine dining, private jets, beautiful women, fast cars, mansions, and, of course, top-tier timepieces. The coin celebrates this absurdly rich lifestyle, blending humor with luxury culture to create a fun, engaging crypto experience. Officiel hjemmeside: https://pepek.vip Køb PEPEK nu!

Pepek Philippe (PEPEK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Pepek Philippe (PEPEK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.67K $ 6.67K $ 6.67K Samlet udbud $ 898.89M $ 898.89M $ 898.89M Cirkulerende forsyning $ 898.89M $ 898.89M $ 898.89M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.67K $ 6.67K $ 6.67K Alle tiders Høj: $ 0.00100376 $ 0.00100376 $ 0.00100376 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Pepek Philippe (PEPEK) pris

Pepek Philippe (PEPEK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Pepek Philippe (PEPEK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PEPEK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PEPEK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PEPEK's tokenomics, kan du udforske PEPEK tokens live-pris!

PEPEK Prisprediktion Vil du vide, hvor PEPEK måske er på vej hen? Vores PEPEK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PEPEK Tokens prisprediktion nu!

