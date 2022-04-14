PEPECASH (PECH) Tokenomics Få vigtig indsigt i PEPECASH (PECH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PEPECASH (PECH) Information Launched in May 2024, PECH is a blockchain platform developed by a team based in the United Arab Emirates, designed to support digital asset issuance, DID-based identity infrastructure, and integrated payment services. The platform operates on its own Layer-1 mainnet architecture and aims to create a utility-focused ecosystem for financial and commercial applications. The PECH blockchain supports a native smart contract environment and provides modular frameworks to onboard enterprise and institutional users. Officiel hjemmeside: https://pepecash.live/ Hvidbog: https://pepecash.live/assets/frontend/whitepaper/pepe_whitepaper.pdf Køb PECH nu!

PEPECASH (PECH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PEPECASH (PECH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.16M $ 3.16M $ 3.16M Samlet udbud $ 100.00T $ 100.00T $ 100.00T Cirkulerende forsyning $ 100.00T $ 100.00T $ 100.00T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.16M $ 3.16M $ 3.16M Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om PEPECASH (PECH) pris

PEPECASH (PECH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PEPECASH (PECH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PECH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PECH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PECH's tokenomics, kan du udforske PECH tokens live-pris!

