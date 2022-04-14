pepeAI (PEPEAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i pepeAI (PEPEAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

pepeAI (PEPEAI) Information First AI-driven meme coin based of the classic pepe the frog. Powered by vvaifudotfun a AI AGENT that handle and manage AI CHARACTER What pepeAI agent can do The current use case for AI is static chat bots. A simple input & output. PEPEAI making HIS own decisions . Learning & iterating as time goes on. Autonomous, revenue generating agent PEPEAI with a wide range of capabilities ,the next step in shaping the new dawn of the internet filled with truly sovereign entities Officiel hjemmeside: https://pepeai.org Køb PEPEAI nu!

pepeAI (PEPEAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for pepeAI (PEPEAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 157.30K $ 157.30K $ 157.30K Samlet udbud $ 999.84M $ 999.84M $ 999.84M Cirkulerende forsyning $ 999.84M $ 999.84M $ 999.84M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 157.30K $ 157.30K $ 157.30K Alle tiders Høj: $ 0.00351458 $ 0.00351458 $ 0.00351458 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00015805 $ 0.00015805 $ 0.00015805 Få mere at vide om pepeAI (PEPEAI) pris

pepeAI (PEPEAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for pepeAI (PEPEAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PEPEAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PEPEAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PEPEAI's tokenomics, kan du udforske PEPEAI tokens live-pris!

