pepe wif cig (PWC) Tokenomics Få vigtig indsigt i pepe wif cig (PWC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

pepe wif cig (PWC) Information Officiel hjemmeside: https://x.com/i/communities/1935669780813389887 Køb PWC nu!

pepe wif cig (PWC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for pepe wif cig (PWC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 53.27K $ 53.27K $ 53.27K Samlet udbud $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M Cirkulerende forsyning $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 53.27K $ 53.27K $ 53.27K Alle tiders Høj: $ 0.0016336 $ 0.0016336 $ 0.0016336 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om pepe wif cig (PWC) pris

pepe wif cig (PWC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for pepe wif cig (PWC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PWC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PWC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PWC's tokenomics, kan du udforske PWC tokens live-pris!

PWC Prisprediktion Vil du vide, hvor PWC måske er på vej hen? Vores PWC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PWC Tokens prisprediktion nu!

