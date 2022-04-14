Pepe Trump (PTRUMP) Tokenomics Få vigtig indsigt i Pepe Trump (PTRUMP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Pepe Trump (PTRUMP) Information Purely a memecoin Officiel hjemmeside: https://pepetrumpcoin.io Køb PTRUMP nu!

Pepe Trump (PTRUMP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Pepe Trump (PTRUMP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 875.79K $ 875.79K $ 875.79K Samlet udbud $ 992.98M $ 992.98M $ 992.98M Cirkulerende forsyning $ 992.98M $ 992.98M $ 992.98M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 875.79K $ 875.79K $ 875.79K Alle tiders Høj: $ 0.01756735 $ 0.01756735 $ 0.01756735 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00088198 $ 0.00088198 $ 0.00088198 Få mere at vide om Pepe Trump (PTRUMP) pris

Pepe Trump (PTRUMP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Pepe Trump (PTRUMP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PTRUMP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PTRUMP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PTRUMP's tokenomics, kan du udforske PTRUMP tokens live-pris!

PTRUMP Prisprediktion Vil du vide, hvor PTRUMP måske er på vej hen? Vores PTRUMP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PTRUMP Tokens prisprediktion nu!

