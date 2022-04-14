Pepe the King Prawn (PRAWN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Pepe the King Prawn (PRAWN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Pepe the King Prawn (PRAWN) Information PRAWN is a viral TikTok meme that originated from Pepe the King Prawn. Its charm lies in its relatability, leading to countless variations of PRAWN memes that resonate with users. Despite being just two days old, PRAWN has already achieved notable milestones, including listings on exchanges like LBANK and Moonshot. The project is driven by a passionate team of community members and developers who actively manage social media platforms, fostering engagement and growth for this exciting memecoin. Officiel hjemmeside: https://x.com/PepeKing_Prawn Køb PRAWN nu!

Pepe the King Prawn (PRAWN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Pepe the King Prawn (PRAWN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 139.27K $ 139.27K $ 139.27K Samlet udbud $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Cirkulerende forsyning $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 139.27K $ 139.27K $ 139.27K Alle tiders Høj: $ 0.024724 $ 0.024724 $ 0.024724 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00013928 $ 0.00013928 $ 0.00013928 Få mere at vide om Pepe the King Prawn (PRAWN) pris

Pepe the King Prawn (PRAWN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Pepe the King Prawn (PRAWN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PRAWN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PRAWN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PRAWN's tokenomics, kan du udforske PRAWN tokens live-pris!

PRAWN Prisprediktion Vil du vide, hvor PRAWN måske er på vej hen? Vores PRAWN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PRAWN Tokens prisprediktion nu!

