Pepe On Fire (PFIRE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Pepe On Fire (PFIRE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Pepe On Fire (PFIRE) Information Meme token with a small tax. 3% of the tax is burned and the other 2% is used for Marketing and development Officiel hjemmeside: https://pepeonfire.xyz Køb PFIRE nu!

Pepe On Fire (PFIRE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Pepe On Fire (PFIRE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 111.75K Samlet udbud $ 7.40T Cirkulerende forsyning $ 7.40T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 111.75K Alle tiders Høj: $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0

Pepe On Fire (PFIRE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Pepe On Fire (PFIRE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PFIRE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PFIRE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PFIRE's tokenomics, kan du udforske PFIRE tokens live-pris!

