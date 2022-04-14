Pepe on Doge (PODGE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Pepe on Doge (PODGE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Pepe on Doge (PODGE) Information PepeOnDoge (PODGE) is a community-driven meme token built on the Solana and MultiversX blockchain. It combines two iconic meme characters, Pepe the Frog and Doge, aiming to create a fun and engaging platform for its supporters. The token emphasizes humor and simplicity while leveraging the low transaction fees and speed of Solana and MultiversX. PODGE aspires to unite meme enthusiasts and crypto investors in a playful, collaborative environment. Officiel hjemmeside: https://pepeondoge.com Køb PODGE nu!

Pepe on Doge (PODGE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Pepe on Doge (PODGE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 187.29K $ 187.29K $ 187.29K Samlet udbud $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Cirkulerende forsyning $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 187.29K $ 187.29K $ 187.29K Alle tiders Høj: $ 0.00261721 $ 0.00261721 $ 0.00261721 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00018729 $ 0.00018729 $ 0.00018729 Få mere at vide om Pepe on Doge (PODGE) pris

Pepe on Doge (PODGE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Pepe on Doge (PODGE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PODGE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PODGE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PODGE's tokenomics, kan du udforske PODGE tokens live-pris!

