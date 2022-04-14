Pepe KRC20 ($PEPE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Pepe KRC20 ($PEPE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Pepe KRC20 ($PEPE) Information Pepe KRC20 brings the iconic Pepe the Frog meme into the blockchain world, now available as a KRC-20 token on the Kaspa ecosystem. Pepe KRC20 celebrates Pepe’s deep roots in internet culture, particularly as a symbol of meme-driven innovation. As part of the rapidly growing Kaspa blockchain, the token benefits from the network's fast, scalable, and secure transaction infrastructure, powered by Kaspa’s innovative GhostDAG protocol​. Officiel hjemmeside: https://www.pepekrc20.com Køb $PEPE nu!

Pepe KRC20 ($PEPE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Pepe KRC20 ($PEPE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Samlet udbud $ 28.70B $ 28.70B $ 28.70B Cirkulerende forsyning $ 28.70B $ 28.70B $ 28.70B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Pepe KRC20 ($PEPE) pris

Pepe KRC20 ($PEPE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Pepe KRC20 ($PEPE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $PEPE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $PEPE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $PEPE's tokenomics, kan du udforske $PEPE tokens live-pris!

$PEPE Prisprediktion Vil du vide, hvor $PEPE måske er på vej hen? Vores $PEPE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se $PEPE Tokens prisprediktion nu!

