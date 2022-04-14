Pepe Clanker (PEPEC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Pepe Clanker (PEPEC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Pepe Clanker (PEPEC) Information Pepe Clanker is the ultimate community-driven Pepe, powered by Clanker - the ground breaking token deployer created by the innovators at Proxy Studios. Pepe Clanker represents the next epic chapter in the evolution of Pepe the Frog, now making waves on the Base Chain. This isn't just another memecoin; Pepe Clanker is the pinnacle of meme culture, leveling up to dominate in a crypto era supercharged with AI agents, AI-powered deployers, and cutting-edge AI-generated tokens. Officiel hjemmeside: https://pepeclankerbase.com

Pepe Clanker (PEPEC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Pepe Clanker (PEPEC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 211.27K $ 211.27K $ 211.27K Samlet udbud $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Cirkulerende forsyning $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 211.27K $ 211.27K $ 211.27K Alle tiders Høj: $ 4.51 $ 4.51 $ 4.51 Alle tiders Lav: $ 0.091327 $ 0.091327 $ 0.091327 Nuværende pris: $ 0.211499 $ 0.211499 $ 0.211499 Få mere at vide om Pepe Clanker (PEPEC) pris

Pepe Clanker (PEPEC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Pepe Clanker (PEPEC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PEPEC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PEPEC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PEPEC's tokenomics, kan du udforske PEPEC tokens live-pris!

