Penumbra (UM) Tokenomics

Penumbra (UM) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Penumbra (UM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Penumbra (UM) Information

Penumbra is private by default L1 proof of stake blockchain. This includes private transfers, staking, trading, custody, and governance, making it a comprehensive privacy-focused blockchain solution.Penumbra integrates with the Inter-Blockchain Communication (IBC) protocol, allowing for decentralized and private token transfers between IBC-compatible chains and Penumbra's multi-asset shielded pool.Penumbra is pitched as a reimagination of the original Cosmos vision but with privacy at its core, aiming to reshape how privacy is handled in blockchain transactions and interactions.

Officiel hjemmeside:
https://penumbra.zone

Penumbra (UM) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Penumbra (UM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 1.43M
$ 1.43M$ 1.43M
Samlet udbud
$ 100.03M
$ 100.03M$ 100.03M
Cirkulerende forsyning
$ 36.03M
$ 36.03M$ 36.03M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 3.96M
$ 3.96M$ 3.96M
Alle tiders Høj:
$ 2.7
$ 2.7$ 2.7
Alle tiders Lav:
$ 0.01580661
$ 0.01580661$ 0.01580661
Nuværende pris:
$ 0.03956062
$ 0.03956062$ 0.03956062

Penumbra (UM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Penumbra (UM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal UM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange UM tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår UM's tokenomics, kan du udforske UM tokens live-pris!

UM Prisprediktion

Vil du vide, hvor UM måske er på vej hen? Vores UM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.