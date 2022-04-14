Penumbra (UM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Penumbra (UM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Penumbra (UM) Information Penumbra is private by default L1 proof of stake blockchain. This includes private transfers, staking, trading, custody, and governance, making it a comprehensive privacy-focused blockchain solution.Penumbra integrates with the Inter-Blockchain Communication (IBC) protocol, allowing for decentralized and private token transfers between IBC-compatible chains and Penumbra's multi-asset shielded pool.Penumbra is pitched as a reimagination of the original Cosmos vision but with privacy at its core, aiming to reshape how privacy is handled in blockchain transactions and interactions. Officiel hjemmeside: https://penumbra.zone

Penumbra (UM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Penumbra (UM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.43M $ 1.43M $ 1.43M Samlet udbud $ 100.03M $ 100.03M $ 100.03M Cirkulerende forsyning $ 36.03M $ 36.03M $ 36.03M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.96M $ 3.96M $ 3.96M Alle tiders Høj: $ 2.7 $ 2.7 $ 2.7 Alle tiders Lav: $ 0.01580661 $ 0.01580661 $ 0.01580661 Nuværende pris: $ 0.03956062 $ 0.03956062 $ 0.03956062 Få mere at vide om Penumbra (UM) pris

Penumbra (UM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Penumbra (UM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal UM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange UM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår UM's tokenomics, kan du udforske UM tokens live-pris!

UM Prisprediktion Vil du vide, hvor UM måske er på vej hen? Vores UM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

