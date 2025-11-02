Pentagon Pizza Watch (PPW) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00069919 $ 0.00069919 $ 0.00069919 24H lav $ 0.00085112 $ 0.00085112 $ 0.00085112 24H høj 24H lav $ 0.00069919$ 0.00069919 $ 0.00069919 24H høj $ 0.00085112$ 0.00085112 $ 0.00085112 All Time High $ 0.00229383$ 0.00229383 $ 0.00229383 Laveste pris $ 0.00028446$ 0.00028446 $ 0.00028446 Prisændring (1H) +2.03% Prisændring (1D) -9.94% Prisændring (7D) -19.89% Prisændring (7D) -19.89%

Pentagon Pizza Watch (PPW) realtidsprisen er $0.00075598. I løbet af de sidste 24 timer har PPW handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00069919 og et højdepunkt på $ 0.00085112, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PPWs højeste pris nogensinde er $ 0.00229383, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00028446.

Når det gælder kortsigtet performance, PPW har ændret sig med +2.03% i løbet af den sidste time, -9.94% i løbet af 24 timer og -19.89% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Pentagon Pizza Watch (PPW) Markedsinformation

Markedsværdi $ 755.97K$ 755.97K $ 755.97K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 755.97K$ 755.97K $ 755.97K Cirkulationsforsyning 999.99M 999.99M 999.99M Samlet Udbud 999,989,352.415676 999,989,352.415676 999,989,352.415676

Den nuværende markedsværdi på Pentagon Pizza Watch er $ 755.97K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PPW er 999.99M, med et samlet udbud på 999989352.415676. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 755.97K.