Den direkte Pentagon Pizza Watch pris i dag er 0.00075598 USD. Følg med i realtid PPW til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk PPW prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om PPW

PPW Prisinfo

Hvad er PPW

PPW Officiel hjemmeside

PPW Tokenomics

PPW Prisprognose

Pentagon Pizza Watch Pris (PPW)

1 PPW til USD direkte pris:

$0.00075558
$0.00075558
-9.70%1D
USD
Pentagon Pizza Watch (PPW) Live prisdiagram
Pentagon Pizza Watch (PPW) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00069919
$ 0.00069919
24H lav
$ 0.00085112
$ 0.00085112
24H høj

$ 0.00069919
$ 0.00069919

$ 0.00085112
$ 0.00085112

$ 0.00229383
$ 0.00229383

$ 0.00028446
$ 0.00028446

+2.03%

-9.94%

-19.89%

-19.89%

Pentagon Pizza Watch (PPW) realtidsprisen er $0.00075598. I løbet af de sidste 24 timer har PPW handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00069919 og et højdepunkt på $ 0.00085112, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PPWs højeste pris nogensinde er $ 0.00229383, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00028446.

Når det gælder kortsigtet performance, PPW har ændret sig med +2.03% i løbet af den sidste time, -9.94% i løbet af 24 timer og -19.89% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Pentagon Pizza Watch (PPW) Markedsinformation

$ 755.97K
$ 755.97K

--
--

$ 755.97K
$ 755.97K

999.99M
999.99M

999,989,352.415676
999,989,352.415676

Den nuværende markedsværdi på Pentagon Pizza Watch er $ 755.97K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PPW er 999.99M, med et samlet udbud på 999989352.415676. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 755.97K.

Pentagon Pizza Watch (PPW) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Pentagon Pizza Watch til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Pentagon Pizza Watch til USD $ -0.0001168684.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Pentagon Pizza Watch til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Pentagon Pizza Watch til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-9.94%
30 dage$ -0.0001168684-15.45%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er Pentagon Pizza Watch (PPW)

The Alt-Data Powerhouse of Prediction Markets – Meet @pizzintwatch $PPW

Location data has long been one of the most powerful yet underappreciated forms of intelligence, shaping decisions in both financial markets and geopolitics. The world’s largest hedge funds—Citadel, Renaissance Technologies, Two Sigma—have relied on location-based indicators to place billion-dollar macro bets, from commodity flows to consumer spending patterns. PPW takes that same logic and applies it to prediction markets, positioning itself as an alt-data powerhouse.

At the core of this project is the Pentagon Pizza Index, a modern revival of a Cold War signal once nicknamed “Pizza Intelligence.” Soviet analysts observed that surges in late-night pizza deliveries to the Pentagon and CIA often correlated with crisis planning and operational surges. Pizza provided a fast, cheap, and scalable solution for feeding large teams working through the night under heightened pressure. In intelligence terms, it was a classic case of traffic analysis: inferring intent from observable patterns rather than from secrets. Over time, the anecdote became legend—“PizzINT”—and resurfaced in media accounts linking pizza spikes to events like the invasions of Grenada and Panama, the Gulf War, and more recently, the 2023–24 Middle East conflict.

@pizzintwatch has formalized this insight into a tradable, data-driven signal. Its first product, the Pentagon Pizza Index, tracks and publishes pizza order fluctuations as a proxy for geopolitical stress. Early traction has been remarkable: Google already ranks “Pizza Index” searches with http://pizzint.watch near the top, ensuring mainstream visibility that extends well beyond crypto. Each new conflict or crisis that drives spikes in the data is likely to generate not just trader attention, but also media coverage, cementing its cultural and analytical relevance.

But Pizza Index is only the beginning. The same methodology can be expanded across a wide spectrum of location-based datasets. Flight radar has long been used to track high-level government and military aircraft, with spikes in reconnaissance activity foreshadowing events such as Russia’s 2022 invasion of Ukraine. Satellite imagery of Walmart and Target parking lots can be repurposed into leading retail indicators. AIS tracking of oil tankers reveals shifts in global energy supply and demand in near real-time. NDVI satellite data provides early insight into agricultural yields and food inflation risk. Each of these signals, when integrated into a unified feed, becomes a powerful input for traders, analysts, and AI agents.

Looking ahead, the potential extends far beyond monitoring. An API and oracle layer could allow developers to plug directly into a low-latency feed of alt-data indicators, with analytics built on top. This positions @pizzintwatch as both a trusted data provider and a source of truth for exotic prediction markets. By curating, cleaning, and standardizing these signals, PPW could sell feeds to analytics platforms, AI agents, hedge funds, and retail traders alike. Vertical expansion into its own analytics engine, trading vaults, or AI trading agents becomes not just possible but natural.

What makes the project especially compelling is its memetic edge. “Pentagon Pizza Watch” is instantly memorable, bridging serious intelligence tradecraft with playful cultural branding. Combined with the official Polymarket Builders badge, this positioning gives PPW credibility both as a rigorous data product and as a viral, community-driven meme.

In short, @pizzintwatch sits at the intersection of prediction markets, RWA oracles, and alt-data infrastructure. It is simultaneously an intelligence experiment, a tradable signal, and a narrative-rich meme. With its cultural resonance, technical potential, and first-mover advantage, $PPW is poised to become a cornerstone in the evolution of on-chain alt-data markets.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Pentagon Pizza Watch (PPW) Ressource

Officiel hjemmeside

Pentagon Pizza Watch Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Pentagon Pizza Watch (PPW) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Pentagon Pizza Watch (PPW) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Pentagon Pizza Watch.

Tjek Pentagon Pizza Watch prisprediktion nu!

PPW til lokale valutaer

Pentagon Pizza Watch (PPW) Tokenomics

At forstå tokenomics for Pentagon Pizza Watch (PPW) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om PPW Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Pentagon Pizza Watch (PPW)

Hvor meget er Pentagon Pizza Watch (PPW) værd i dag?
Den direkte PPW pris i USD er 0.00075598 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle PPW til USD pris?
Den aktuelle pris på PPWtil USD er $ 0.00075598. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Pentagon Pizza Watch?
Markedsværdien for PPW er $ 755.97K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af PPW?
Den cirkulerende forsyning af PPW er 999.99M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på PPW?
PPW opnåede en ATH-pris på 0.00229383 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på PPW?
PPW så en ATL-pris på 0.00028446 USD.
Hvad er handelsvolumen for PPW?
Direkte 24-timers handelsvolumen for PPW er -- USD.
Bliver PPW højere i år?
PPW kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se PPW prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Pentagon Pizza Watch (PPW) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

